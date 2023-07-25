Два новых бренда зайдут на авторынок России

До конца года в России появятся два новых автомобильных бренда из Китая.

Это Ora, которая представляет собой электрические автомобили с дизайном в стиле ретро, и Wey - гибридные кроссоверы, которые относятся к премиум-классу. Мнение о появлении новых автобрендов высказал газете «Коммерсантъ» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

Китайский концерн Great Wall начал подготовку к запуску продаж машин этих двух марок. Какие модели будут продавать, пока не уточняется. // фото unsplash.com/Vitali Adutskevich