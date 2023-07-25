Подлежащим призыву в армию гражданам запретят покидать Россию

Покидать пределы страны россияне не смогут в том случае, если они должны быть призваны в армию. Об этом сказано в поправках к законопроекту, передает ТАСС.

Корректировки внесут в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Сейчас граждане, подлежащие призыву и получившие повестку военкомата, не могут выезжать за границу с того момента, как они получили ее в руки.

Нововведения уточняют, что выезд таких граждан за пределы Российской Федерации запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре.

Также ранее стало известно, что призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит 18–30 лет без переходного периода. // фото: filip andrejevic/ unsplash.com