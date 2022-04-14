Два новых автобуса туристического класса будут колесить по Карелии

Сегодня в торжественной обстановке были вручены ключи от новых автобусов водителям, которые сразу по окончании мероприятия отправились в рейс. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Карелавтотранс».

Авторанспорт марки Higer – это машины туристического класса большой вместимости. Автобусы предназначены для выполнения пассажирских перевозок на междугородных маршрутах как по территории республики, так и за ее пределами. Кроме регулярных рейсов в компании планируют на них осуществлять перевозки по заказу.

Как дополнили в «Карелавтотранс», автобусы были приобретены региональным министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи за счет средств регионального бюджета в рамках реализации программы обновления автопаркапарка. В ближайшее время ожидается выпуск на линию еще трех междугородных автобусов марки Higer. Фото: avokzal.karelia.ru.