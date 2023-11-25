Два карельских чиновника внесены в украинскую базу «Миротворец»

Два спортивных чиновника из Карелии - Тимур Зорняков и Александр Баканчук - попали в базу украинского сайта «Миротворец». Это случилось 25 ноября.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Там публикуются сведения о людях и организациях, которые, с точки зрения администрации портала, представляют «угрозу безопасности Украины».

Причиной добавления данных директора Центра спортивной подготовки и депутата Петросовета Зорнякова и его заместителя Баканчука на скандальный сайт стала их деятельность по поддержке специальной военной операции. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork