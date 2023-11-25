Житель Петрозаводска заплатит штраф за опасную перевозку сына

В Петрозаводске в пятницу прошел рейд ГИБДД. Дорожные инспекторы проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей на Кукковке, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия было пресечено одно нарушение. Трехлетний ребенок перевозился в удерживающем устройстве, но не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении его отца был составлен административный протокол. Ему придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов не пренебрегать безопасностью маленьких пассажиров. // Фото ГИБДД