Два кандидата могут получить звание почетного гражданина Петрозаводска

В Петрозаводске состоялось заседание комиссии, которая принимает заявки на конкурс по присвоению звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Члены комиссии, в которую входят сотрудники администрации и депутаты Петросовета, проголосовали за людей, которые, по их мнению, достойны получить высокое звание. Изначально на конкурс было подано семь заявок. Путем голосования были выбраны два кандидата. Ими стали директор музея изобразительных искусств РК Наталья Вавилова и депутат ЗС РК Аркадий Рутгайзер.

Протокол заседания комиссии будет представлен главе Петрозаводска для вынесения на сессию Петросовета проекта решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». Фото mapix.ru