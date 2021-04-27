Ветераны ВОВ получат «нулевые» квитанции за воду и электричество

Ветераны Великой Отечественной войны в мае получат «нулевые» квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения от ООО «КРЦ», АО «ПКС – Водоканал» и за электроэнергию от ООО «Энергокомфорт. Карелия».

«РКС-Петрозаводск» в честь Дня Победы и в знак благодарности доставят ветеранам Великой Отечественной войны уже оплаченные счета за апрель. Акция «Спасибо за победу» стала традиционной для всех регионов присутствия «РКС». В мае ветераны увидят на квитанциях пометку «оплачено». Если же по какой-то причине ветеран оплатит услуги водоснабжения, водоотведения или электроснабжения за апрель, то сумма, внесенная за коммунальные платежи, будет учтена в следующем месяце.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» поздравляет ветеранов с наступающим Днем Победы! Спасибо участникам Великой Отечественной войны за мирное небо над головой!