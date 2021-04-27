Э. Шандалович: северянам нужны особое внимание и забота государства

О решении бороться за мандат депутата Госдумы спикер карельского парламента рассказал в своем интервью.

— Элиссан Владимирович, ваше решение участвовать в праймериз поддержали и другие земляки, представители общественности. Решения каких вопросов от вас ждут люди? С какими идеями вы идете на выборы?

— Прежде всего хочу сказать, что очень высоко ценю доверие, которое мне оказали земляки. И особенно представители старшего поколения, ведь они для меня — пример того, как нужно жить и трудиться на благо своего края и своей страны. Для меня их поддержка — это высочайшая ответственность.

Убежден, что главная задача — это повысить привлекательность жизни на Севере. Мы видим, что государство заинтересовано в развитии северных территорий. На это направлены федеральные программы, в том числе новая программа развития Арктики. По этой программе в Карелии планируется реализовать проекты, подобных которым не было десятилетия. Это строительство целлюлозного завода, развитие Беломорско-Балтийского канала, железнодорожных и автотранспортных артерий, которые обеспечивают доступ к Северному морскому пути, и многое другое. Арктическая программа может и должна стать драйвером развития для всей нашей республики.

Но препятствием для реализации этих планов может стать отток населения. Без квалифицированных кадров, без специалистов построить крупные промышленные, инфраструктурные объекты невозможно. Жизнь на Севере нужно сделать комфортной, чтобы молодежь от нас не уезжала, чтобы люди здесь стремились работать, растить детей, связывали с Карелией свое будущее.

— Как этого добиться? Что может сделать для решения этой задачи депутат Государственной Думы?

— Во-первых, необходимо усилить социальную поддержку жителей северных территорий. В этом я вижу свою главную задачу. В Государственную Думу должен быть представлен целый пакет соответствующих законодательных инициатив.

Это в том числе поправки и дополнения в законы, которые будут затрагивать самые важные вопросы в жизни каждой семьи. Это повышение уровня доходов, дополнительные льготы — ведь в Карелии как северном регионе у людей объективно выше повседневные затраты. Это повышение доступности здравоохранения, ведь мы живем в непростых природно-климатических условиях, которые сказываются на состоянии здоровья населения.

Во-вторых, на Севере надо создавать инфраструктуру для комфортной жизни. Любой человек, живет ли он в Петрозаводске или небольшом поселке, должен иметь возможность заниматься спортом, интересно проводить свой досуг, детям должны быть доступны кружки и секции. Нужны новые школы, детские сады, спортивные объекты, дороги и хорошая транспортная доступность — всё, из чего складывается качество жизни.

У нас уже есть целый ряд конкретных наработок. Но мы обязательно привлечем к этому важному законотворческому процессу и специалистов, и общественность республики.

— И все же, если говорить о конкретных инициативах, можно привести примеры?

— Если говорить об инфраструктуре, то одна из самых острых тем для Карелии — чистая вода. Здоровье людей зависит не только от уровня медицины, но и от экологии, и зависит напрямую. В бюджете Карелии мы ежегодно предусматриваем средства на первоочередные ремонты очистных и канализационных сооружений, но этого совершенно недостаточно, чтобы решить проблему, которая носит масштабный характер. На большей части территории республики системы водоснабжения и водоотведения нуждаются или в модернизации, или в новом строительстве.

Должна быть отдельная федеральная программа с государственным финансированием, которая позволит защитить наши водоемы и обеспечить людей качественной водой. И одну из важнейших своих задач вижу в том, чтобы добиться принятия такой программы. Как только она появится, Карелия сможет сразу включиться в ее реализацию: у нас уже есть готовые проекты строительства и реконструкции очистных сооружений, которые разработаны за счет республиканского бюджета. Одновременно надо решать проблему большой нагрузки на водоемы из-за рыбоводческих хозяйств. Это очень тревожит людей. Аквакультура — важный сектор экономики в нашей республике, но его развитие не должно быть в ущерб жителям, которые веками рыбачили на этих озерах, брали питьевую воду. Здоровье людей и экология — превыше всего.

— А меры социальной поддержки для жителей Севера — на кого они в первую очередь должны быть направлены?

— Я убежден, что всем северянам нужны особое внимание и забота государства. Например, молодежь, которая только начинает свой трудовой путь. В прошлом году мы приняли поправки в республиканское законодательство, чтобы бюджетникам, которые трудятся в организациях, финансируемых из региональной казны, северные надбавки начислялись с первого дня работы. Раньше для того, чтобы заработать такую надбавку в полном объеме, надо было накопить 2,5 года трудового стажа на Севере. И такую работу по повышению доходов надо обязательно продолжать на федеральном уровне, добиваясь дополнительных социальных гарантий для всех, кто живет и трудится на Севере.

Конечно, дополнительная поддержка нужна и для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Да, северяне даже после изменений в пенсионное законодательство могут выйти на пенсию раньше остальных жителей нашей страны. Определенное преимущество у нас по-прежнему сохраняется. Но мы сейчас живем в изменившихся социально-экономических условиях из-за пандемии коронавируса. Если с самим заболеванием нам удалось взять ситуацию под контроль, то последствия в экономике будут носить отложенный характер и еще будут проявляться в дальнейшем. Мы обязаны подумать о том, как нам защитить интересы земляков в этой новой непростой реальности, и предложить меры дополнительной социальной поддержки тем, кто достиг пенсионного и предпенсионного возраста. И здесь у нас тоже есть конкретные предложения. Например, мы направили обращение в федеральный центр по обеспечению жильем тружеников тыла за счет средств российского бюджета. Добиваемся, чтобы было принято решение о компенсации проезда к местам отдыха для пенсионеров-северян, которые путешествуют на своем автомобиле. Постоянно поднимаем тему доступности лекарственного обеспечения. Это, конечно, далеко не полный перечень проблем, которые надо решить. Считаю, что государство должно найти адекватный ответ на те вызовы, с которыми мы столкнулись после начала пандемии, и поддержать своих граждан. Главное — это признание того факта, что Карелия как северная территория нуждается в особой защите и подходе. Если мы хотим, чтобы люди от нас не уезжали, чтобы Карелия была для людей, а не без людей, мы обязаны усилить роль государства в ее развитии.

— Элиссан Владимирович, раз мы затронули тему пандемии. Вы имеете сертификат действующего врача, анестезиолога-реаниматолога. И уже полгода по выходным трудитесь волонтером в «красной зоне» Медвежьегорской больницы, вместе с коллегами спасаете больных COVID-19. Воочию убедились, насколько это тяжелое и опасное заболевание. Эпидемиологи опасаются, что в мае нас ожидает очередная волна заболеваемости. Что вы как специалист считаете необходимым сделать, чтобы адекватно ответить на эту угрозу?

— Хочу отметить, что благодаря своевременно принятым решениям в прошлом году мы в предельно сжатые сроки развернули систему лечения пациентов с коронавирусом, оснастили наши медучреждения всем необходимым оборудованием. И даже несмотря на то, что уровень заболеваемости в Карелии остается достаточно высоким, летальность у нас одна из самых низких в стране. Это прежде всего заслуга моих коллег, врачей и медицинского персонала. Они трудятся просто героически, не щадят своих сил. Я глубоко благодарен им за самоотверженный труд, за то, что чувство долга и спасение людей для них превыше всего в жизни.

При этом вы правы: угроза коронавируса еще не отступила. Поэтому пока мы все должны соблюдать противоэпидемические меры. И самое главное — воспользоваться возможностью защитить себя с помощью вакцины. Россия — первая в мире страна, где появилась эффективная, безопасная вакцина против коронавируса. Скажу на собственном опыте: я привился «Спутником V», привились мои родные, в том числе мои родители, которые уже в весьма уважаемом возрасте. Вакцинацию все перенесли хорошо. И сейчас, даже работая в «красной зоне», конечно, я чувствую себя значительно спокойнее. Поэтому призываю всех жителей республики, которые не имеют противопоказаний, защитить себя и окружающих с помощью вакцинации.

Ведь COVID-19 опасен не только тем, что может протекать очень тяжело. Он опасен и тяжелыми отложенными последствиями, которые могут проявиться спустя месяцы. Уже сейчас в больницы начинают поступать пациенты, которые выздоровели от коронавируса, но получили тяжелейшие осложнения. Респираторная система, желудочно-кишечный тракт, нервная, сердечно-сосудистая системы — ковид может ударить практически по любому органу и вызвать долгосрочные последствия, которые в итоге могут привести даже к летальному исходу.

— Как помочь таким людям, здоровье которых сильно пострадало после перенесенной коронавирусной инфекции?

— Необходимо разработать всестороннюю систему реабилитации таких больных. Карелия располагает уникальными возможностями: у нас есть наш старейший в России курорт «Марциальные воды», прекрасный санаторий «Белые ключи», респираторный центр в Республиканской больнице. Есть отделение реабилитации в Пряжинской ЦРБ, где работают врачи с высокой квалификацией и опытом. Сейчас на базе этих учреждений проводятся реабилитационные мероприятия для пациентов после коронавируса. Но этого недостаточно. Реабилитация должна быть выстроена как единая система: пациент после выписки должен последовательно получать всю необходимую помощь.

Это и наблюдение врачей-реабилитологов в динамике, и обеспечение лекарствами, если есть необходимость, и рекомендации по образу жизни, питанию, физическим нагрузкам с учетом рисков у каждого конкретного пациента. В разработке такой программы мы предлагаем принять участие специалистам нашего мединститута ПетрГУ с его уникальной научной и практической медицинской школой.

Но для того, чтобы эта программа заработала, также нужны решения на федеральном уровне. Сегодня в тариф обязательного медстрахования (ОМС) на реабилитацию заложены крайне незначительные средства. Такой объем финансирования не позволит обеспечить реабилитацию для всех, кому она нужна, учитывая, что количество таких людей растет. Поэтому обязательно нужно разработать федеральную программу реабилитации пациентов после коронавируса, которая бы финансировалась не только за счет региональных бюджетов, но в первую очередь за счет средств ОМС. И этого мы тоже будем добиваться.

— Элиссан Владимирович, и в завершение: какие еще выводы, на ваш взгляд, мы извлекли из пандемии?

— Пандемия стала вызовом не только для здравоохранения и медицинской науки. Она стала настоящим экзаменом для общества. И проявила в людях лучшие качества — сострадание и готовность помогать другим. Мы это видим по волонтерскому движению: оно еще никогда не развивалось так активно. Ряды волонтеров за этот год пополнили люди самых разных профессий и возрастов.

Очень радует то, как откликнулась молодежь. Многие думали, что молодежь замкнута на себе, на своих интересах, утрачивает навыки живого общения, живет в интернете. Но молодые добровольцы фактически сломали стереотипы о своем поколении: ежедневно, без выходных они помогали и помогают пожилым землякам, маломобильным людям. Студенты-медики подставили плечо врачам и медперсоналу в самый тяжелый период пандемии. В целом больше 2,5 тысячи добровольцев пришли на помощь землякам — это очень много для нашего региона с небольшой численностью населения.

Я хотел бы обратиться со словами благодарности ко всем, кто помогал и продолжает помогать своим землякам. Вы делаете большое и благородное дело. Без солидарности, без чувства эмпатии нам не построить настоящее гражданское общество, процесс становления которого еще только идет.