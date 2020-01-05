Два деревянных дома горели ночью в Карелии

Сегодня ночью в Карелии горели частные жилые дома. Пожарным пришлось потрудиться, чтобы справится с разбушевавшимся огнем, сообщает МЧС по РК.

Первое возгорание произошло в субботу, 4 января, в Пудожском районе.

«В 21:00 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района и ДПК п. Бочилово (13 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Пудожский район п. Бочилово, ул. Лесная. В 4:20 пожар ликвидирован»,

– говорится в сводке.

Другой пожар начался в воскресенье, 5 января, в 00:35 на улице Ленина в поселке Куликово Лахденпохского района Карелии. Для борьбы с огнем привлекались пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (9 чел., 3 ед. техники). В 01:55 пожар ликвидирован.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.