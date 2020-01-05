Мужчина избил двух посетителей кафе в Петрозаводске

Несколько правонарушений зарегистрировано в Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале и Кеми в пятницу, 3 января, сообщает Управление Росгвардии по Республике Карелия.

В столице республики за нанесение телесных повреждений задержан 35-летний гражданин, который избил двух мужчин в кафе на улице Пирогова. Один из пострадавших ровесник нападавшему, другому - 58 лет. Для оказания помощи на место ЧП была вызвана скорая помощь.

В Кондопоге 24-летний мужчина ногой разбил дверное стекло заведения досуга на улице Калинина. Произошло это после половины одиннадцатого ночи, кафе было уже закрыто. Сработала тревожная сигнализация - сотрудники прибыли на место и задержали злоумышленника.

В Кеми зарегистрировано мелкое хищение из магазина - ущерб 120 рублей.

В Сортавале 27-летний посетитель сетевого магазина на улице Маяковского шумел, мешал работе и угрожал работникам торгового заведения физической расправой. Он задержан и передан в полицию, где будет выяснена мотивация незаконопослушного поведения и принято решение о привлечение к ответственности по закону.