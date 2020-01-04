04 января 2020, 19:17
В Пряжинском районе столкнулись четыре автомобиля
Крупное ДТП произошло на трассе «Кола» в пятом часу вечера субботы
Сегодня, 4 января, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие в Пряжинском районе, на 367 километре федеральной трассы «Кола».
По сообщению МЧС Карелии, в 16.17 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района в составе пяти человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, где столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.
Информация о пострадавших уточняется.