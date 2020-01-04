В Пряжинском районе столкнулись четыре автомобиля

Сегодня, 4 января, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие в Пряжинском районе, на 367 километре федеральной трассы «Кола».

По сообщению МЧС Карелии, в 16.17 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района в составе пяти человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, где столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.

Информация о пострадавших уточняется.