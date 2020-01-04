Два автомобиля улетели в кювет за прошедшие сутки в Карелии

Два дорожно-транспортных происшествия со съездами автомобилей в кювет произошли за минувшие сутки в Карелии, сообщает МЧС Карелии.

В пятницу, 3 декабря, легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет в Кондопоге, в начале четвертого дня, потребовалась помощь 6 спасателей и спецтехники.

Менее чем через сутки, 4 декабря в 14.05 пожарно-спасательное подразделение Калевальского района привлекалось для ликвидации происшествия на 10 км автодороги «Боровой – Кепа», где также легковой автомобиль вылетел в кювет.

О пострадавших не сообщается.