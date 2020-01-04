04 января 2020, 16:03
Два автомобиля улетели в кювет за прошедшие сутки в Карелии
ДТП произошли в Кондопоге и Калевальском районах республики
Два дорожно-транспортных происшествия со съездами автомобилей в кювет произошли за минувшие сутки в Карелии, сообщает МЧС Карелии.
В пятницу, 3 декабря, легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет в Кондопоге, в начале четвертого дня, потребовалась помощь 6 спасателей и спецтехники.
Менее чем через сутки, 4 декабря в 14.05 пожарно-спасательное подразделение Калевальского района привлекалось для ликвидации происшествия на 10 км автодороги «Боровой – Кепа», где также легковой автомобиль вылетел в кювет.
О пострадавших не сообщается.