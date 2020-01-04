04 января 2020, 15:31
В Петрозаводске эвакуировано здание Национальной библиотеки
Учреждение культуры в столице Карелии эвакуировано из-за сработки сигнала пожарной тревоги
В Петрозаводске сегодня днем эвакуированы люди из здания Национальной библиотеки, передают очевидцы.
По предварительной информации, эвакуация произошла из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги.
В библиотеке сегодня проходил детский праздник, было очень много людей, однако, как рассказывает корреспондент портала, эвакуация прошла спокойно, люди не паниковали.
Портал "Петрозаводск говорит" еще вернется к этой теме.