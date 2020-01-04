В Петрозаводске эвакуировано здание Национальной библиотеки

В Петрозаводске сегодня днем эвакуированы люди из здания Национальной библиотеки, передают очевидцы.

По предварительной информации, эвакуация произошла из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги.

В библиотеке сегодня проходил детский праздник, было очень много людей, однако, как рассказывает корреспондент портала, эвакуация прошла спокойно, люди не паниковали.

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