04 января 2020, 15:31
Происшествия

В Петрозаводске эвакуировано здание Национальной библиотеки

Учреждение культуры в столице Карелии эвакуировано из-за сработки сигнала пожарной тревоги

В Петрозаводске сегодня днем эвакуированы люди из здания Национальной библиотеки, передают очевидцы.

По предварительной информации, эвакуация произошла из-за срабатывания сигнала пожарной тревоги.

В библиотеке сегодня проходил детский праздник, было очень много людей, однако, как рассказывает корреспондент портала, эвакуация прошла спокойно, люди не паниковали.

Портал "Петрозаводск говорит" еще вернется к этой теме.

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Метки: 
национальная библиотека
Карелия
эвакуация
Петрозаводск
Пожарная тревога