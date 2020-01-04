Вандалы разнесли детскую песочницу в Лахденпохском районе

Начало нового года в Лахденпохья омрачилось неприятным сюрпризом для жителей улицы Ладожской: четверо неизвестных ночью разломали детскую песочницу, а остатки сложили в кучку. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья – навсегда».

Жители дома возмущены этим разбоем, тем более, что сами принимали участие в обустройстве нового спортивно-игровой площадки, построенной в 2019 году по программе "Комфортная городская среда".

"У нас в 1-ом городке ужас! Вчера примерно около 00.00 часов какая то па...ла (простите) разломала детскую песочницу, которую мы с дочуркой лично своими руками красили!

Берегли как могли, а какие то сволочи ночью разбили ее! Ребенок расстроился, а эти па...лы сделали свое дело, и отдыхают спокойно! Все вернется вдвойне!",

- пишет жительница дома №16.

Также в паблике сообщается, что песочница была построена силами управляющей компании, а раскрасили её в красивые цвета жители близлежащего дома. Нынешняя управляющая компания уже пообещала восстановить конструкцию в тёплое время года.



Фактом вандализма уже занялась полиция.