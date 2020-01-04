Посетители петрозаводского бара пострадали от буйного гражданина

В первый день наступившего года сотрудники Петрозаводского отдела

вневедомственной охраны несколько раз выезжали на охраняемые объекты, сообщает Росгвардия Карелии.



Так, 1 января в 10:35, в пивной точке на Октябрьском проспекте за порчу имущества задержан гражданин 1998 года рождения. Он сломал электрический обогревательный прибор.



В заведении похожего типа на улице Жуковского 34-летний мужчина избил двух посетителей, которые по возрасту немного старше его. Задержан за нанесение телесных повреждений.

Также напомним, что тем же ведомством в начале года задержан 56-летний гражданин, угрожавший расправой бывшей жене. Ранее мужчина более 200 раз привлекался к ответственности за семейные скандалы.