04 января 2020, 11:45
Посетители петрозаводского бара пострадали от буйного гражданина
Начало нового года отмечено неоднократными вызовами полиции в увеселительные заведения столицы Карелии
В первый день наступившего года сотрудники Петрозаводского отдела
вневедомственной охраны несколько раз выезжали на охраняемые объекты, сообщает Росгвардия Карелии.
Так, 1 января в 10:35, в пивной точке на Октябрьском проспекте за порчу имущества задержан гражданин 1998 года рождения. Он сломал электрический обогревательный прибор.
В заведении похожего типа на улице Жуковского 34-летний мужчина избил двух посетителей, которые по возрасту немного старше его. Задержан за нанесение телесных повреждений.
Также напомним, что тем же ведомством в начале года задержан 56-летний гражданин, угрожавший расправой бывшей жене. Ранее мужчина более 200 раз привлекался к ответственности за семейные скандалы.