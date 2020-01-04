04 января 2020, 10:58
Происшествия

Петрозаводчанин более двухсот раз привлекался за скандалы в семье

56-летний мужчина угрожал бывшей жене физической расправой

В квартире на Лососинском шоссе в начале января был задержан 56-летний житель Петрозаводска, который угрожал бывшей жене физической расправой, сообщает Росгвардия Карелии.

Ведомством уточняется, что после расторжения брака экс-супруги проживают по одному адресу.

Также сообщается, что в прошлом гражданин более двухсот раз привлекался к административной ответственности за правонарушения, связанные с семейными скандалами и злоупотреблением алкоголем.

Обсудить
просмотр
160806
Метки: 
угроза
угроза расправой
физическое насилие
семейный скандал
Петрозаводск
Карелия