Смертельный пожар в Карелии: в огне погибло четыре человека

В деревянном доме в поселке Бочилово Пудожского района Карелии, который пожарные тушили более семи часов, погибли люди, сообщает паблик «Отряда Противопожарной Службы по Пудожскому району».

«В поселке Бочилово, в вечернее время произошел пожар в четырехквартирном деревянном доме. Привлекались силы и средства по рангу пожара 1-бис: 12 человек личного состава 3 единицы техники. Дом значительно поврежден огнем на площади более 200 м.кв.. К сожалению, 4 человека, находившиеся внутри одной из квартир, погибли. 1 человек травмирован. С ожогами 1,2 степени и резаной раной руки доставлен в Пудожскую ЦРБ»,

– говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, сигнал о возгорании поступил в 21:00 в субботу, 4 января. В 4:20 в воскресенье, 5 января, пожар был ликвидирован».

Фото с www.forumdaily.com