Гибель четырех человек на пожаре: следком возбудил уголовное дело

Карельский следком возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре в одном из районов республики, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, вечером 4 января 2020 года в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района произошел пожар. При тушении пожара в квартире были обнаружены тела 4 мужчин. Наиболее вероятной причиной возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. Причины смерти потерпевших устанавливаются.

«В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,

– говорится в сообщении СУСК по РК.

Добавим, что на пожаре в четырехквартирном дома пострадал еще один человек. Он госпитализирован с ожогами 1,2 степени и резаной раной руки в Пудожскую ЦРБ.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия обращает внимание граждан, что в большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.