35-летняя женщина задержана сотрудникам ДПС пьяной за рулем

Госавтоинспекция Карелии продолжает отчитываться о рейде «Контроль трезвости», который проходит сегодня в Петрозаводске.

Ранее мы писали, что за пьяное вождение задержан мужчина, который только четыре месяца назад получил права. И вот новый нарушитель – молодая автоледи.

«Сегодня утром на улице Варкауса инспекторы спецвзвода отстранили от управления автомобилем 35-летнюю петрозаводчанку. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Составлены административные материалы по статье 12.8. административного кодекса. Автоледи ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд»,

– говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Дорожная автоинспекция напоминает, что сообщать о пьяных водителях, севших за руль необходимо по телефону 102, 112.

Добавим, в 2019 году автоинспекторы Карелии отстранили от управления транспортными средствами порядка 1800 водителей; 271 водитель попал под статью уголовного кодекса – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Чаще садятся за руль в состоянии опьянения водители в Петрозаводске – порядка 600 нарушителей. В Медвежьегорском районе отстранено от управления порядка 170 водителей – нарушителей. В Сегежском районе автоинспекторы задержали более 140 пьяных водителей. В туристическом Сортавальском районе Карелии свыше 130 водителей лишились водительского удостоверения. В Кондопожском районе 120 водителей стали пешеходами.