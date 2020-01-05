Утром в Петрозаводске нарядом ДПС остановлен пьяный водитель

Сегодня утром – в воскресенье 5 января – сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления нетрезвого водителя автомобиля «Киа», сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«В отношении нарушителя, 1999 года рождения, составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку. Водительское удостоверение получено в сентябре 2019 года»,

– говорится в сообщении.

Добавим, Госавтоинспекция Карелии днем ранее сообщала о том, что очередной пьяный водитель отстранен от управления автомобилем автоинспекторами Сортавалы. 45-летний сортавалец – водитель седьмой модели «Жигулей» – выезжал со стоянки Горного Парка Рускеала, где и был остановлен сотрудниками полиции. Составлены административные материалы по статье 12.8 административного кодекса.

В 2019 году автоинспекторы Карелии отстранили от управления транспортными средствами порядка 1800 водителей; 271 водитель попал под статью уголовного кодекса – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Чаще садятся за руль в состоянии опьянения водители в Петрозаводске – порядка 600 нарушителей. В Медвежьегорском районе отстранено от управления порядка 170 водителей – нарушителей. В Сегежском районе автоинспекторы задержали более 140 пьяных водителей. В туристическом Сортавальском районе Карелии свыше 130 водителей лишились водительского удостоверения. В Кондопожском районе 120 водителей стали пешеходами.

Рейды на дорогах Карелии продолжаются в круглосуточном режиме. Один из них сегодня проходит в Петрозаводске.