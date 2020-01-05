Сегодня сотрудники ДПС массово выйдут на улицы Петрозаводска

Сегодня, в воскресенье 5 января, водителей карельской столицы ждет массовая проверка на состояние алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Автодорожное ведомство призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

«Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44», – говорится в сообщении.