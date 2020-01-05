Лиса вышла к людям в отдаленном районе Петрозаводска

В Петрозаводске жители отдаленного района запечатлели на видео, как к людям вышла лиса. Об этом сообщает паблик в соцсетях «ТОС Соломенное».

«На Кирпичном бегает лиса! Но не забывайте, что это не домашняя кошечка или собачка – у нее острые зубы, и она может быть опасна»,

– говорится в сообщении под видео.

Действительно, по словам специалистов, очень часто дикие животные являются носителями бешенства, хотя по внешнему виду животных это не заметно. Поэтому их укус может быть крайне опасен для здоровья. Если вы встретили дикое животное, то ни в коем случае не стоит к нему подходить и трогать.

Выход лисиц к людям не редкость в Карелии. Так, в Суоярвском районе местные жители подружились с лисенком, который живет поблизости. А в самом районном центре – в Суоярви – рыжая лесная гостья облюбовала мусорный контейнер. В один из дней лисица вышла к людям в Петрозаводске. Рыжую гостью в свой дружный коллектив приняли и пожарные Олонца, накормив ее завтраком.