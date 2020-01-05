Девушка обокрала свою давнюю подругу, обняв ее в баре

Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли кражу, которую совершила молодая женщина в одном из баров карельской столицы, сообщает пресс-центр МВД РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную часть Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску обратилась 18-летняя горожанка. Она пояснила, что в баре у нее похитили телефон. Ущерб составил 6 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась 19-летняя жительницы карельской столицы. Полицейским петрозаводчанка призналась в хищении смартфона. Она рассказала, что при очередной встрече со знакомой, обняла ее и незаметно вытащила из кармана гаджет. Его она вскоре сбыла незнакомцу, а средства потратила на личные нужды.

Свое преступное поведение подозреваемая попыталась оправдать отсутствием денежных средств и личной неприязнью к потерпевшей.

«По факту кражи, совершенной из одежды, находящейся при потерпевшей, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – пять лет лишения свободы», – говорится в сообщении полиции.