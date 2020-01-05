Маршрутка столкнулась со снегоуборщиком под Петрозаводском

ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобилей произошло в субботу, 4 января, в Прионежском районе Карелии на автодороге Р-21, 1,463 км (подъезд к городу Петрозаводску), сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 11:10 44-летний водитель управляя автомобилем «Фольксваген», при опережении впереди идущего транспортного средства, не правильно выбрал боковой интервал и допустил столкновение с двигающимся слева автомобилем «Вольво» под управлением 50-летнего водителя»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. После происшествия в медицинские учреждения самостоятельно обратились пассажиры автомобиля» Фольксваген» 55-летняя женщина и 33-летний мужчина.