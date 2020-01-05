Лесовоз снес четыре машины: подробности ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Стали известны подробности группового ДТП, которое произошло вчера на трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии. Виновником аварии стал водитель лесовоза, сообщает ГИБДД РК.

В субботу, в 16:15 на 368 км (+300 метров) федеральной автодороги «Кола» 49-летний водитель управляя груженым лесовозом «Вольво» с прицепом «Крон» не учел дорожные условия и допустил наезд на стоящий на своей полосе движения автомобиль «Шкода Рапид». Легковой автомобиль от удара совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «Митсубиси Паджеро», который в свою очередь от удара въехал в автомобиль «Фольксваген Джетта».

«В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Рапид» была госпитализирована в Пряжинскую ЦРБ»,

– говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.