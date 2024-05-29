29 мая 2024, 18:34
Два автомобиля жестко столкнулись в Петрозаводске
ДТП попало на видео
Жесткое столкновение двух легковых автомобилей произошло днем 29 мая. Момент ДТП на пересечении улицы Красноармейска и набережной Ла-Рошель попал на видео.
Аварии в этом месте не редкость. То здесь насмерть сбивают пешеходов, то бьются транспортные средства.
ДТП произошло в тот момент, когда один двигался прямо, а другой поворачивал налево. От удара одна машина оказалась на тротуаре. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
На месте аварии работала полиция и «скорая». // видео CityLink / фото «Петрозаводск говорит»