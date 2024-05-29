29 мая 2024, 18:13
Двое мужчин съездили на рыбалку и теперь могут стать уголовниками
В полиции рассказали о выявленных за месяц нарушителях в сфере рыболовства
Уголовная ответственность грозит двум жителям Лахденпохьи, сообщили в полиции.
Они сачком поймали 41 особь корюшки там, где вылов рыбы, идущей на нерест, запрещен. Проводятся экспертизы, подсчитывают ущерб, В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
С начала мая полиция отобрала 60 сетей общей протяженностью почти 3 000 метров, одну лодка и орудия лова. За нарушение правил рыболовства полиция составила семь административных протоколов. Больше всего нарушений было выявлено в Беломорске. // фото unsplash.com