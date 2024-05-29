Двое мужчин съездили на рыбалку и теперь могут стать уголовниками

Уголовная ответственность грозит двум жителям Лахденпохьи, сообщили в полиции.

Они сачком поймали 41 особь корюшки там, где вылов рыбы, идущей на нерест, запрещен. Проводятся экспертизы, подсчитывают ущерб, В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала мая полиция отобрала 60 сетей общей протяженностью почти 3 000 метров, одну лодка и орудия лова. За нарушение правил рыболовства полиция составила семь административных протоколов. Больше всего нарушений было выявлено в Беломорске. // фото unsplash.com