Красулина младшего арестовали вслед за папой-депутатом

Задержанному накануне сыну депутата карельского парламента Виталия Красулина избрали меру пресечения.

Красулин младший проведет ближайшие два месяца под арестом. Меру пресечения судья Александр Мерков избрал в закрытом режиме. Перед этим обвиняемый успел сказать, что признает вину. Артема Красулина заключили под стражу до 27 июля, сообщает Gubdaily.

Аналогичное решение было принято чуть раньше и по его отцу. Оба обвиняются в даче взятки сотруднику ФСБ. В Следкоме Карелии раскрыли обстоятельства инкриминируемого деяния. // фото «Петрозаводск говорит»