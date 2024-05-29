29 мая 2024, 17:50
Происшествия

Красулина младшего арестовали вслед за папой-депутатом

Артема Красулина отправили в СИЗО на два месяца

Задержанному накануне сыну депутата карельского парламента Виталия Красулина избрали меру пресечения.

Красулин младший проведет ближайшие два месяца под арестом. Меру пресечения судья Александр Мерков избрал в закрытом режиме. Перед этим обвиняемый успел сказать, что признает вину. Артема Красулина заключили под стражу до 27 июля, сообщает Gubdaily.

Аналогичное решение было принято чуть раньше и по его отцу. Оба обвиняются в даче взятки сотруднику ФСБ. В Следкоме Карелии раскрыли обстоятельства инкриминируемого деяния. // фото «Петрозаводск говорит»

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