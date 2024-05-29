Водитель внедорожника не выжил в аварии в Карелии

В Суоярвском районе днем 29 мая произошла авария со смертельным исходом.

В ГИБДД предварительно установили, что водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с КамАЗом. ДТП произошло в 13:40 на 124 км автодороги Петрозаводск – Суоярви.

Травмы для водителя внедорожника оказались смертельны. Погибшему 48 лет, он житель Карелии. Кроме него в машине никого не было.

Полиция проводит проверку. // фото пресс-службы ГИБДД Карелии