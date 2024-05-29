Сын Красулина: «Признаю я полностью эту вину»

В Петрозаводском городском суде проходит заседание по избранию меры пресечения для сына депутата Виталия Красулина. Артема, как и отца, обвиняют в даче взятки.

Адвокат Артем Черкасов попросил провести заседание в закрытом режиме только в части оглашения сведений о состоянии здоровья Красулина и здоровья его супруги.

Следователь Брюханов настаивал, чтобы закрыть заседание полностью, ссылаясь на то, что в материалах есть сведения об оперативно-розыскных мероприятиях.

Следствие настаивает на заключении Артема Красулина под стражу, тогда как защита просит в качестве меры пресечения выбрать домашний арест.

Обвиняемый сказал, что полностью признает свою вину и осознает последствия, передает из суда корреспондент «Петрозаводск говорит».

«Признаю я полностью эту вину и понимаю, какие последствия могут быть»,

- сказал обвиняемый Артем Красулин.

Судья Александр Мерков принял решение провести заседание в закрытом режиме.

Ранее в Следкоме Карелии раскрыли суть обвинения. // фото «Петрозаводск говорит»