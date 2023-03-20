Два автомобиля не поделили дорогу во дворе в Петрозаводске

Два автомобиля не смогли поделить двор в Петрозаводске и устроили ДТП. Инцидент на улице Торнева попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Все случилось в 16:20 19 марта. На кадрах видно, как один из участников аварии при движении задним ходом притер другой автомобиль.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink