Пенсионер из Карелии получил срок за попытку убийства

В Прионежском районе осужден 60-летний мужчина, которого обвиняли в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, преступление произошло в поселке Ладва ночью 29 октября прошлого года. Будучи пьяным, мужчина пришел в гости к своей знакомой. Женщина пожаловалась на брата, который оскорблял ее. Пенсионер решил заступиться за подругу. Он схватил нож и нанес два удара в грудь оппоненту.

Потерпевший выжил, поскольку оказал активное сопротивление. К тому же свидетели произошедшего оттащили нападавшего.

Суд назначил пожилому человеку наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. // Фото: unsplash.com