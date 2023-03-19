Молодой водитель пострадал в жесткой аварии на трассе «Сортавала»

В Лахденпохском районе ранним утром 18 марта произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился на 219-м километре трассы «Сортавала». По данным ведомства, 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и въехал в металлическую опору.

В результате происшествия молодой человек получил травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ГИБДД Карелии