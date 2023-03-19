Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Карелии

Днем 18 марта пожарные получили сигнал о происшествии в деревне Коткозеро. Об этом сообщает паблик ОПС Олонецкого района.

Выяснилось, что пассажирский автобус, ехавший из Олонца в Петрозаводск, вылетел с дороги. В салоне находились пять пассажиров.

Пожарные вытащили автобус на дорогу и позволили ему продолжить работу. Никто из пассажиров не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району