19 марта 2023, 09:26
Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Карелии
Пожарным пришлось вытаскивать автобус из кювета в Коткозере
Днем 18 марта пожарные получили сигнал о происшествии в деревне Коткозеро. Об этом сообщает паблик ОПС Олонецкого района.
Выяснилось, что пассажирский автобус, ехавший из Олонца в Петрозаводск, вылетел с дороги. В салоне находились пять пассажиров.
Пожарные вытащили автобус на дорогу и позволили ему продолжить работу. Никто из пассажиров не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району