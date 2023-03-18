Участника соревнований по сноукайтингу спасали в Петрозаводске

В Петрозаводске во время проведения всероссийских соревнований по сноукайтингу произошло ЧП. Об этом сообщает паблик Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

По данным КРПСС, сегодня, 18 марта, один из спортсменов получил травмы рук и ног во время прохождения дистанции по Онежскому озеру. Спасатели оказали пострадавшему необходимую помощь, а затем доставили к месту старта и передали его медикам.

Напомним, в эти дни в столице республики проходит этап Кубка России и первенство Карелии по сноукайтингу. Соревнования начались в пятницу и продолжатся до воскресенья. // Фото КРПСС