18 марта 2023, 17:35
Участника соревнований по сноукайтингу спасали в Петрозаводске
Спортсмен получил травмы на Онежском озере в карельской столице
В Петрозаводске во время проведения всероссийских соревнований по сноукайтингу произошло ЧП. Об этом сообщает паблик Карельской республиканской поисково-спасательной службы.
По данным КРПСС, сегодня, 18 марта, один из спортсменов получил травмы рук и ног во время прохождения дистанции по Онежскому озеру. Спасатели оказали пострадавшему необходимую помощь, а затем доставили к месту старта и передали его медикам.
Напомним, в эти дни в столице республики проходит этап Кубка России и первенство Карелии по сноукайтингу. Соревнования начались в пятницу и продолжатся до воскресенья. // Фото КРПСС