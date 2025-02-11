Два автобусных рейса в месяц запустят в отрезанные от Сегежи поселки

Люди в поселках Валдай, Вожмогора, Вожмозеро и деревне Полга остались без автобусного сообщения с Сегежей. Ни к врачу попасть, ни родных навестить. На острую ситуацию в Сегежском округе обратил внимание даже глава СК России Александр Бастрыкин и потребовал доложить результаты проверки. Сегежская прокуратура тоже подключилась и начала проверять информацию из соцсети об отсутствии автобусного сообщения между Сегежей и населенными пунктами Валдайского поселения.

После огласки проблемы в СМИ и внимании со стороны следователей и прокуратуры ситуация, кажется, начала немного меняться, но радоваться еще рано.

11 февраля исполняющий обязанности главы округа Алексей Королев на своей странице опубликовал временное расписание рейсов на феврале по маршруту Сегежа-Валдай. Чиновники продолжают работать над решением проблемы.

Автобус выполнит лишь два рейса в этом месяце – 12-го и 26-го февраля. Из Сегежи автобус будет отходить в три часа ночи, а отъезжать из Валдая в 6:00.

«Два рейса за три недели это совсем мало. Надеемся с марта расписание будет прежним. И в ночное время рейс точно будет не рентабельным, автобус будет ходить пустой», - отреагировали под публикацией в соцсети. // фото «Петрозаводск говорит»