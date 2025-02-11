DeepSeek стал самой популярной нейросетью у жителей Карелии

В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудитории DeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (41%).

В январе число карельских посетителей сайта DeepSeek в 1,8 раза превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в республике значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы — в 3 раза. Сегодня большую часть карельской аудитории нейросетей составляют мужчины (56% от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения (55%). Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них в республике приходится 30% пользователей), а также 36-45 лет (29%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (20%).

Также аналитики исследовали, как нейросетями пользуются в разных городах России. По среднему трафику, который тратится на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. При этом новым приложением DeepSeek активнее всего начали пользоваться в других регионах: в январе самый высокий средний трафик на него был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске.

В МегаФоне отмечают увеличившийся интерес жителей Карелии к нейросетям. Согласно обезличенным данным оператора, трафик у карельских абонентов вырос в 3,3 раза по сравнению с январем прошлого года. При этом, самым популярным устройством, с помощью которого жители республики используют нейросети, остается смартфон — на него приходится 94% трафика.

Пик интереса у абонентов из Карелии приходится на рабочие будни, особенно на вторник и четверг. А в воскресенье интерес к услугам искусственного интеллекта ослабевает и наблюдается падение трафика почти в 3,5 раза.

В рейтинге самых увлекающихся нейросетями регионов Северо-Запада сразу за Санкт-Петербургом следует Калининград, замкнула тройку лидеров Вологда, у Карелии и Архангельска почетные четвертое и пятое места.

Фото: Мегафон