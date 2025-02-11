Более 7500 обращений поступило в филиал фонда «Защитники Отечества»

Более 2 миллионов обращений поступило в фонд «Защитники Отечества» по всей стране. Всего в 89 филиалов фонда с начала его работы поступило более 2 080 000 обращений. Из них более 1 910 000, или почти 92%, решено.

В Карелии за время работы филиала фонда поступило более 7500 обращений. Наиболее частые обращения поступают по назначению мер социальной поддержки, получению бесплатной юридической, медицинской и психологической помощи.

Во всех районах республики работают социальные координаторы. К примеру, Ирина Гречнева принимает ветеранов и членов семей погибших бойцов в Пряже.

«Важную роль в работе играет сотрудничество с органами местного самоуправления. Многие вопросы можно решить индивидуально, но люди часто стесняются озвучить свою проблему, считая, что она «подождет». Особенно это касается тех, кто потерял близкого человека в зоне СВО»,

— сказала Ирина Гречнева.

Уточнить контакты социальных координаторов филиала фонда в районах республики и обратиться за помощью можно по телефону +7 (8142) 44-53-10.

фото: филиал фонда "Защитники Отечества"