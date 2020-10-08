ДТП с мусоровозом на Кукковке сорвало график вывоза отходов

Сегодня днем, примерно в 15 часов, на Старой Кукковке в Петрозаводске был выведен из строя мусоровоз. Об этом сообщили в компании «Автоспецтранс».

Инцидент произошел на улице Щербакова. Спецавтомобиль въехал в открытый люк, который был присыпан песком и гравием. Никаких дорожных знаков, предупреждающих об опасности, установлено не было.

В итоге график вывоза мусора на Старой Кукковке был нарушен. Для обслуживания жителей района выделен другой мусоровоз, но всю работу, намеченную на сегодня, он выполнить не сможет. Жителей района попросили с пониманием отнестись к ситуации.

В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Они уже работают на месте происшествия.