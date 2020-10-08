Холодильник жительницы Карелии опустошили, пока она спала

Довольно странное преступление произошло на севере Карелии. В полицию Калевалы пришла 46-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то обчистил ее холодильник, пока хозяйка квартиры спала. Пропали 2,5 килограмма мяса, консервированные огурцы и сыр. Потерпевшая оценила ущерб в 900 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 57-летний сосед женщины. Он видел, как та возвращается домой, и через некоторое время зашел в гости. Дверь была открыта. Увидев, что хозяйка спит, мужчина забрал из холодильника продукты к своему столу - ему было нечем закусывать спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.