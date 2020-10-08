Пьяный житель Пскова ехал на грузовике по Карелии

В среду, 7 октября, на 796-м километре трассы «Кола» в Беломорском районе Карелии был остановлен грузовой автомобиль. Его водитель имел признаки опьянения, сообщает паблик полиции Беломорска.

Процедура медицинского освидетельствования подтвердила, что 43-летний житель Пскова управлял автомобилем в пьяном виде.

В отношении водителя был составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Судьбу гостя республики решит суд.