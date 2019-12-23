Дождь и мокрый снег прогнозируются в Карелии

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске облачно. Прогнозируются слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть переменных направлений слабый. Температура воздуха в ночные часы +1, -1. Днем +1, +3.

24 декабря в Карелии облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха в ночные и дневные часы в пределах +3, -2, на севере местами до -5.

По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», со вторника-среды по северным районам республики и с четверга-пятницы по южным ожидается похолодание. Температура воздуха понизится до -7,-12, на севере до -10,-15, ночью до -20, в Приладожье -3,-8.