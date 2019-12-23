Синоптики рассказали, какой будет предновогодняя погода в Карелии

На европейской территории России температура продолжает устанавливать рекорд за рекордом по декабрьскому теплу. Останавливаться на этом она в ближайшее время не собирается.

«В ближайшие дни погода меняться даже не собирается: будет аномально тепло, отклонения от нормы будут достигать почти 10 градусов, мы будем близки к рекордам. Все благодаря тому, что мы окажемся в передней части циклонической депрессии, где будут преобладать теплые южные потоки»,

- сообщает паблик «Погода в Петрозаводске и Карелии».

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), которая ссылается на прогнозирующие организации республики, в ближайшие двое суток в Петрозаводске ожидаются осадки и плюсовая температура.

Во вторник, 24 декабря, температура воздуха будет от 0 до +1 градуса, ветер ожидается северо-западный, северо-восточный 1-3 м/с, пройдет снег с дождем.

В среду, 25 декабря, температура воздуха будет от +1 до +2 градусов, ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 2-6 м/с, пройдет дождь.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по синоптическим картам Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 24 по 28 декабря – будет на 5-8 градусов выше нормы. Минимальная ночная температура ожидается -4, а максимальна дневная +2 градуса.

«Во второй половине декады к нам заглянет антициклон, температура понизится. В последних числах месяца еще не совсем ясно, что будет происходить по синоптической обстановке: модели пока еще определяются с этим, но ясно, что антициклон отступит, давление понизится. Есть хорошая вероятность, что именно с этого момента зима и начнет набирать свои обороты»,

– делает долгосрочный прогноз «Погода в Петрозаводске и Карелии».