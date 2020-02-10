Дорожные полицейские поймали пьяного водителя в Костомукше

Житель Костомукши, которую в минувшую субботу, 8 февраля, сел за руль подшофе, может лишиться прав на срок до двух лет. Кроме того, мужчине грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, рассказали в Госавтоинспекции.

По словам сотрудников ГИБДД, инцидент произошел около 20:00. У водителя, попавшего в поле зрения дорожных полицейских, имелись характерные признаки опьянения: запах алкоголя, рассеянное внимание, невнятная речь, затруднения в подборе слов. Мужчина 1977 года рождения от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее пьяный приятель угнал автомобиль петрозаводчанки. Угонщик признался стражам порядка в том, что не смог вызвать такси и поэтому решил воспользоваться машиной своей знакомой.