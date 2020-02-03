Пьяный приятель угнал автомобиль петрозаводчанки

32-летняя женщина лишилась автомобиля, находящегося на парковке у дома. В исчезновении «железного коня» оказался виновен приятель потерпевшей, рассказали стражи порядка.

Полицейские выяснили, что до этого у нее в гостях находился друг, они повздорили, после чего он покинул квартиру. С собой петрозаводчанин забрал ключи от машины. Выйдя во двор, он завел мотор и уехал. Через несколько минут мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке документов они установили, что петрозаводчанин находится в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеет надлежащих документов на авто. Владелицу известили о происшествии и утром она обратилась в полицию.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В полиции 29-летний подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что после ссоры долгое время не мог вызвать такси, и чтобы не затягивать ожидание, решил воспользоваться машиной подруги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.