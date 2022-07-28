28 июля 2022, 17:28
Общество

Дорожники повышают безопасность карельских автотрасс

Помимо установки дорожных знаков и ограждений у дорог вырубают лишнюю растительность, оборудуют освещение и наносят новую разметку

В республике продолжают проводить комплекс инженерных мероприятий по профилактике аварийности на автомобильных дорогах. Из Дорожного фонда на установку дорожных знаков и ограждений, вырубку лишней растительности, на оборудование освещения и новую разметку в этом году выделено 392,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

За счет финансирования в пяти районах республики – Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском и Прионежском – установлены барьерные ограждения на дорогах регионального значения:

  • Петрозаводск – Лососинное;
  • Лососинное – Машезеро;
  • Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа;
  • Олонец – Питкяранта – Леппясилта;
  • Соломенное – Ялгуба – Суйсарь;
  • Заозерье – Пиньгуба;
  • Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта;
  • подъезд к д. Тулгуба;
  • Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас.

Работы по вырубке растительности в полосах отвода автомобильных дорог проходит на площади более 47 га. Также запланированы работы по обустройству освещения, нанесению разметки более чем на 900 км и по установке свыше тысячи новых дорожных знаков. Фото: gov.karelia.ru.

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Метки: 
новости Карелии
безопасность на дорогах
снижение аварийности
ограждение
освещение
дорожная разметка
Дорожный фонд РК