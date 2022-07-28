Дорожники повышают безопасность карельских автотрасс
В республике продолжают проводить комплекс инженерных мероприятий по профилактике аварийности на автомобильных дорогах. Из Дорожного фонда на установку дорожных знаков и ограждений, вырубку лишней растительности, на оборудование освещения и новую разметку в этом году выделено 392,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.
За счет финансирования в пяти районах республики – Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском и Прионежском – установлены барьерные ограждения на дорогах регионального значения:
- Петрозаводск – Лососинное;
- Лососинное – Машезеро;
- Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа;
- Олонец – Питкяранта – Леппясилта;
- Соломенное – Ялгуба – Суйсарь;
- Заозерье – Пиньгуба;
- Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта;
- подъезд к д. Тулгуба;
- Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас.
Работы по вырубке растительности в полосах отвода автомобильных дорог проходит на площади более 47 га. Также запланированы работы по обустройству освещения, нанесению разметки более чем на 900 км и по установке свыше тысячи новых дорожных знаков. Фото: gov.karelia.ru.