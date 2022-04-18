Дорожники хорошо заработали и обновили автопарк

Организации дорожной отрасли за прошлый год пополнили бюджет на 241 млн рублей. Они смогли заработать больше, чем в предыдущий период, и пополнить автопарк новой техникой, рассказали о подведомственных предприятиях в минтрансе Карелии.

У дорожников показатели по выручке за прошедший год увеличились почти на 10%. Чистая прибыль составила 31,9 млн рублей. Эти цифры были озвучены на прошедшем в ведомстве заседании балансовых комиссий.

Также в минувшем году дорожные предприятия смогли закупить новую технику. Их автопарки пополнились комбинированными машинами, автогрейдерами, экскаваторами, погрузчиками. Фото: gov.karelia.ru.