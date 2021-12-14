Дорогой парфюм выкрали из магазина в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился представитель сети магазинов косметики. Он рассказал, что из торговой точки в столице Карелии украден парфюм - флакон духов известного бренда. Ущерб составил 12 900 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Момент совершения кражи попал в объектив камеры наблюдения. Благодаря записи стражи порядка отыскали подозреваемую - 30-летнюю горожанку.

Женщина призналась в хищении. Ранее она уже была судима. По факту кражи духов возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/Sponchia