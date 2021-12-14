14 декабря 2021, 11:23
Дорогой парфюм выкрали из магазина в Петрозаводске
Полицейские карельской столицы раскрыли хищение товара
В полицию Петрозаводска обратился представитель сети магазинов косметики. Он рассказал, что из торговой точки в столице Карелии украден парфюм - флакон духов известного бренда. Ущерб составил 12 900 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Момент совершения кражи попал в объектив камеры наблюдения. Благодаря записи стражи порядка отыскали подозреваемую - 30-летнюю горожанку.
Женщина призналась в хищении. Ранее она уже была судима. По факту кражи духов возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/Sponchia