14 декабря 2021, 10:36
Жителю Карелии грозит арест за пьяную езду на мотоцикле
В Пудожском районе инспекторам попался 48-летний мужчина
Сотрудники ГИБДД остановили в Пудожском районе мотоцикл «Иж». Управлявший им мужчина оказался пьян, сообщает паблик районной Госавтоинспекции.
При проверке выяснилось, что 48-летний житель поселка Пяльма ко всему прочему не имеет водительских прав.
Теперь мужчине предстоит ответить за свой поступок. Ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток. Согласно КоАП, в случае, если арест не может быть применен, нарушителя штрафуют на 30 тысяч рублей. Фото источника