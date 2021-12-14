14 декабря 2021, 10:36
Происшествия

Жителю Карелии грозит арест за пьяную езду на мотоцикле

В Пудожском районе инспекторам попался 48-летний мужчина

Сотрудники ГИБДД остановили в Пудожском районе мотоцикл «Иж». Управлявший им мужчина оказался пьян, сообщает паблик районной Госавтоинспекции.

При проверке выяснилось, что 48-летний житель поселка Пяльма ко всему прочему не имеет водительских прав.

Теперь мужчине предстоит ответить за свой поступок. Ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток. Согласно КоАП, в случае, если арест не может быть применен, нарушителя штрафуют на 30 тысяч рублей. Фото источника

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Метки: 
пудожский район
Пяльма
мотоцикл
арест
пьяный водитель
ГИБДД
новости Карелии