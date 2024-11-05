Дороги Петрозаводска по ночам обрабатывают против гололеда

Подрядная организация по ночам обрабатывает дороги в Петрозаводске противогололедными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам первого замглавы города Михаила Ершова, он контролирует работы лично. Начались они ночью 3 ноября, в первую очередь обрабатывают путепроводы и подъезды к ним, а также скоростные участки.

Техники для этих работ достаточно, заверил Ершов. Он опубликовал видео, находясь в кабине одной из снегоуборочных машин. // фото: скриншот видео